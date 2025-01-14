Мухаметшин поучаствовал в открытии весенней сессии Госдумы

Сегодня в Москве открылась восьмая сессия Госдумы ФС РФ VIII созыва. В работе первого пленарного заседания весенней сессии этого года в режиме видеосвязи принял участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также руководители региональных парламентов субъектов России.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, при открытии заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что приоритетными вопросами в работе депутатского корпуса является поддержка участников спецоперации, их родных и близких.

«На рассмотрении находятся 19 законопроектов. Они касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, а также предоставления дополнительных льгот детям участников СВО, — отметил он. – Мы ждем от правительства внесения законопроекта в рамках исполнения поручения Президента в отношении военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, с тем, чтобы приравнять их к участникам специальной военной операции. Этот год для нас особый — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и год Защитника Отечества. Поэтому мы должны делать все, чтобы не подвести наших ребят, которые сегодня защищают нашу страну».

В год юбилея Победы в законодательном портфеле Госдумы - 1057 законопроектов. По словам Володина, «предстоит большая работа».

Также Володин остановился на вопросах реализации Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Так, в центре внимания первого заседания - продление программы маткапитала до конца 2030-го. Основными приоритетами законодательной работы, по словам политического деятеля, остаются поддержка многодетных семей, защита детей от деструктивного контента в интернете, охрана их здоровья от потребления опасных веществ.

В работе заседания Госдумы в режиме видеосвязи также приняли участие зампредседателя Госсовета Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, председатели профильных парламентских комитетов.