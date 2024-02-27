Мухаметшин: «Потенциал Лениногорского района высок, но есть и резервы для улучшения»

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин посетил Лениногорский политехнический колледж и пообщался с мастерами производственного обучения, педагогами и учащимися, осмотрев также новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета РТ, Лениногорский политехнический колледж более 70 лет готовит специалистов рабочих специальностей в сфере машиностроения, технической эксплуатации нефтепроводов и электрооборудования, сварочного производства, а также поваров и кондитеров. Сейчас в колледже учатся более 650 студентов, повышение квалификации ежегодно проходит около 9 тыс. человек.

Как подчеркнул Мухаметшин, технологии шагнули далеко вперед, и главным сегодня становится подготовка квалифицированных кадров для всех отраслей многовекторной экономики РТ.

Также Мухаметшину и главе Лениногорского района Рягату Хусаинову показали выставку продукции местных предприятий, предпринимателей и самозанятых граждан, образовательных учреждений в районном Доме культуры.

Хусаинов подчеркнул, что 2023 год был полон испытаний и вызовов, но они сплотили жителей. Героями по-прежнему остаются бойцы СВО. При поддержке руководителей предприятий, бизнес-сообщества, неравнодушных граждан мобилизованным и членам их семей, а также жителям ДНР и ЛНР доставили более 125 тонн гуманитарного груза.

Кроме того, район 5 лет подряд занимает пятую строчку в рейтинге республики, обеспечивая своим ВТП около 3% в Валовом региональном продукте. На промышленное производство в структуре экономики приходится 64,5%. Также вопреки санкциям Лениногорские нефтяники добыли более 3 млн тонн нефти.

Общий объем инвестиций составил около 9 млрд рублей. Лениногорский район – в десятке лидеров среди районов республики по данному показателю. Значительный объем дают инвестпроекты нефтедобывающих предприятий. Также район привлекает инвестиции в сельхозотрасль, машиностроение и туризм.

В 2023-м лениногорцам удалось собрать 60 тыс. тонн зерна, продолжает Хусаинов. Животноводством в районе занимаются 5 крупных и 16 фермерских хозяйств. В общей денежной выручке доля продукции животноводства составляет 64%. Также в районе произвели 3,9 тыс. тонн мяса скота и птицы, надоено 13,5 тыс. тонн молока.

При этом не обошлось и без потерь. Из-за птичьего гриппа на Лениногорской птицефабрике пришлось убить более 250 тыс. голов, ущерб составил около 60 млн рублей. Сейчас это предприятие выкупили новые инвесторы. В планах – выращивать там индеек, производя 6,5 тыс. тонн мяса в год. Предприятие уже начали реконструировать.

В рамках республиканской программы по строительству мини-ферм построено 32 мини-фермы, из средств местного бюджета – 10 мини-ферм.

В районе активно ведется строительство жилья. В прошлом году введен в эксплуатацию 56-квартирный дом, а также более 14 тыс. кв. м. индивидуального жилья. В этом году планируется начать строительство трех 8-квартирных домов для детей сирот в с. Тимяшево. В прошлом году в рамках реализации государственных и республиканских программ, а также при поддержке нефтяников обновлены дороги, отремонтированы многоквартирные дома и дворы, после капитального ремонта открылись ряд медицинских и социальных объектов.

Проблемы в районе – это дефицит кадров во всех отраслях экономики, реконструкция инженерных сетей и износ систем тепло- и водоснабжения. Есть проблемы и с городскими пассажирскими перевозками, но она решается. Так, в начале этого года району передали новые автобусы для городских перевозок».

Мухаметшин подчеркнул, что власти республики внимательно относятся к проблемам района. Лениногорский район смог успешно завершить 2023 год и внести свой вклад в экономику республики. Так, по итогам IV квартала 2023 года Лениногорск занимает 20-е место в рейтинге социально-экономического развития РТ.

Глава парламента детально остановился на итогах социально-экономического развития республики. По итогам 2023 года ВРП составил более 4,1 трлн рублей (6-е место по РФ), сельхозпродукции произведено на 289 млрд рублей (5-е место в РФ), введено почти 3,4 млн кв. м жилья. Реализованы все федеральные и республиканские программы: построено и отремонтировано свыше 4 тыс. объектов.

В Лениногорском районе за счет федеральных и республиканских программ построено, капитально отремонтировано и благоустроено 38 объектов на сумму 486 млн рублей. 431 млн рублей в развитие инфраструктуры вложено средствами инвесторов и грантами «Татнефти».

Что касается сельхозпроизводителей, то в республике собрали достойный урожай зерновых (более 3,6 млн тонн), картофеля и овощей (1,1 млн т), сахарной свеклы – почти 2 млн тонн. Заготовлено достаточное количество кормов для зимовки скота. Лениногорский район, имея 2,29% пашни республики, по словам Фарида Мухаметшина, имеет весьма скромные показатели сельхозпроизводства.

«В общереспубликанском объеме удельный вес вашей денежной выручки составляет лишь 0,86%, в сводном рейтинге АПК за 2023 год Лениногорский район на 41 месте, — сказал глава парламента. — Вот где ваши резервы. Сегодня в республике действует большое количество мер поддержки частных подворий, ЛПХ, бизнеса на селе, сельхозкооперативов. Нужно активнее пользоваться предоставленными возможностями».

Также Мухаметшин поручил усилить разъяснительную работу с людьми по участию в выборах Президента России в марте и депутатов Госсовета РТ в сентябре этого года.

«Потенциал Лениногорского района и города Лениногорск достаточно высок, но резервы всегда есть, есть возможности больше сделать для значительного улучшения положения дел во всех сферах, — отметил Фарид Мухаметшин, подводя итоги сессии в беседе с журналистами. — Если руководству района удастся направить в практическое русло обговоренные сегодня актуальные вопросы, думаю, следующий год для лениногорцев станет еще более успешным».