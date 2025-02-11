Мухаметшин посоветовал районам РТ уделять больше внимания федеральным программам

Районам Татарстана необходимо уделять больше внимания участию в различных федеральных программах. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин на сессии Тукаевского района по итогам 2024 года.

Он акцентировал внимание на том, что государственные программы и национальные проекты финансируются из федерального центра с софинансированием от Татарстана.

«Не все районы, и, в частности Тукаевский, этой возможностью пользуются», – заявил Мухаметшин.

В планах развития района он отдельно выделил жилищное и дорожное строительство, сельское хозяйство и промышленность.

«Я считаю что такие встречи позволяют понимать проблемы и просьбы, на которые мы будем обращать внимание, чтобы устранить недостатки, прозвучавшие на встрече», – заключил Мухаметшин.