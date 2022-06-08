Мухаметшин посетит заседание Ассоциации законодательных органов ПФО в Нижнем Новгороде

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин примет участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти регионов Поволжья, которое пройдет в Нижнем Новгороде 8-9 июня. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Заседание проведет координатор Ассоциации, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, в нем примут участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатели законодательных органов государственной власти округа, представители Правительства Нижегородской области.

В 2022 году Ассоциации законодателей ПФО исполняется 20 лет. Евгений Люлин отметил, что для законодателей Ассоциация стала авторитетным и действенным инструментом, позволяющим продвигать региональные инициативы.

«Сегодня как никогда важно аккумулировать весь лучший опыт, чтобы затем тиражировать его в регионах ПФО. Это касается не только законодательства, но и других сфер жизни. Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести эту работу на новый качественный уровень», - сказал глава Заксобрания Нижегородской области.

В рамках пленарного заседания будут обсуждаться вопросы о разработке мероприятий по повышению производительности труда, выполнения капремонта многоквартирных домов.

Также будет подписано соглашение о создании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах ПФО.