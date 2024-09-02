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Мухаметшин посетил линейки в двух новых школах в Лаишевском районе
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил сегодня торжественные линейки в двух новых школах Лаишевского района. Это многопрофильные лицеи «Гармония» в Песчаных Ковалях и «Инноватика» в Усадах, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Мухаметшин поздравил учителей, школьников и родителей с началом нового учебного года, пожелал ребятам успехов в учебе и активности в жизни. Он подчеркнул, что школьное образование по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности госорганов.
В 2024 году в Татарстане было построено восемь новых школ. Одной из них стал многопрофильный лицей «Гармония». Работы в образовательном учреждении обошлись в более чем 827 млн рублей. Оно рассчитано на 500 мест.
«Школа является базой, фундаментом, на котором строится будущее нашего общества», — отметил Мухаметшин.
Отдельно он обратил внимание на укомплектованность лицея педагогическими кадрами. Это позволит вести обучение по всем предметам в полном объеме, дать детям полноценное образование и подготовку к взрослой жизни.
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, также посетивший торжественную линейку, поблагодарил власти региона за поддержку инициатив по строительству социальных объектов.
«Буквально год назад на этом месте было чистое поле, а сегодня здесь стоит прекрасная современная школа, где вы сможете гармонично развиваться. Надеюсь также, что в новой школе будут заложены и развиваться новые традиции, и она для всех вас станет вторым домом», — заявил он.
Затем глава парламента РТ посетил многопрофильный лицей «Инноватика» в селе Усады. Это самый крупный из восьми объектов, построенных по национальному проекту «Образование» и государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь будут обучаться свыше 1,5 тысячи детей.
Мухаметшин напомнил, что, несмотря на экономические трудности, школа была построена всего за семь месяцев. Также в республике было возведено еще несколько образовательных объектов и отремонтирован ряд уже действующих.
«Огромная прекрасная школа, где одних только первых классов будет восемь! — отметил Председатель Госсовета Татарстана. — А учиться сюда пришли более полутора тысяч школьников. И, я надеюсь, за годы обучения в лицее дети получат крепкие знания и станут достойными гражданами страны, с чувством ответственности за свою Родину, за будущее родного Татарстана».
Почетному гостю показали учебные классы, предметные кабинеты, библиотеки, спортзалы и столовые в новых школах.
В «Инноватике» школьников будут обучать по программам естественно-научного, технологического, гуманитарного, социально-экономического и универсального профилей. Здесь открыты цифровые лаборатории, столярная и слесарные мастерские со станками ЧПУ, студии кройки и шитья, класс кулинарии, хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Кроме того, детям доступны программы дополнительного образования по таким направлениям: архитектура, медиапроекты, мультипликация, IT, робототехника, 3D-моделирование, школа дизайна.
В «Гармонии» школьников ожидают современные учебные кабинеты, экспериментальные зоны, лаборатории, конференц-зал, спортплощадки и мастерские. Обучение ведется по программам естественно-научного, технологического, гуманитарного, социально-экономического, универсального профилей.
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