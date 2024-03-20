Мухаметшин поручил заняться вопросом создания фиджитал-волейбола

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На прошедших в Казани «Играх Будущего» среди дисциплин не был представлен волейбол, хотя он является одним из самых популярных видов спорта. С поручением исправить эту ситуцию на расширенном заседании президиума Федерации волейбола РТ выступил ее президент, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Совсем недавно Татарстан провел „Игры будущего“ в формате фиджитал. И у меня возник вопрос, где наш волейбол? Там этого вида спорта не было представлено. Нужно эту ситуацию исправлять», — заявил он.

Парламентарий напомнил, что летом в Казани пройдут Игры БРИКС — в программу войдет пляжный волейбол, который активно развивается в нашей республике.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» прошел в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний.