Мухаметшин поручил уделять особое внимание поддержке ветеранов и участников СВО

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Татарстан столкнулся с парадоксальной ситуацией – на фоне общего падения рождаемости в регионе растет число многодетных семей. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, подводя итоги коллегии Минтруда РТ в Казани.

«Надо проанализировать эту ситуацию, поприветствовать и еще дополнительные меры предложить Правительству республики – как заинтересовать семьи. <…> У нас, у татар, всегда так было – в каждой семье три-пять детей, никто на одном, на двух не останавливался. Спокойное будущее было у этой семьи, поскольку вырастили трех и более детей, на которых можно положиться в старости», – сказал он.

Председатель Госсовета Татарстана назвал востребованной работу, направленную на социальную поддержку многодетных семей. По данным Минтруда РТ, в целом за год на поддержку этой категории населения в республике было направлено 32 млрд рублей, в том числе 16,8 млрд рублей из республиканского бюджета и 15,2 млрд рублей – из средств федерального бюджета.

«32 млрд рублей направлено на предоставление мер поддержки семей с детьми, это немалая сумма. Нужно посмотреть, на что они используются, проанализировать этот вопрос», – заметил Мухаметшин.

Благодаря различным мерам социальной поддержки число многодетных семей в республике выросло в 2,3 раза за последние 12 лет.

В Год защитника Отечества нужно уделять особое внимание поддержке участников специальной военной операции, заметил Фарид Мухаметшин. Он рекомендовал проводить разъяснительную работу по материальной поддержке, вопросам трудоустройства и обеспечения жильем участников СВО в районах Татарстана.

Глава татарстанского парламента также отметил важность системы долговременного ухода за пожилыми людьми, которая обретает особое значение в Год 80-летия Великой Победы.

«К сожалению, время берет свое. По сравнению с 2015 годом количество ветеранов Великой Отечественной войны уменьшилось в 8,6 раза – с 80 до 9 тыс. человек. Нам кратно нужно увеличивать внимание к этой категории людей. На примере участников Великой Отечественной войны нужно воспитывать молодое поколение», – подчеркнул председатель Госсовета Татарстана.

Он добавил, что работу с ветеранами нужно персонализировать в районах республики.

Итоговоая коллегия Минтруда РТ прошла сегодня в казанском IT-парке им. Башира Рамеева. С докладом о проделанной работе в 2024 году выступила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.