Мухаметшин поручил провести ревизию всех обращений граждан в «Единую Россию» в Нурлате

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Партийным работникам в преддверии выборов следует провести ревизию всех обращений граждан в «Единую Россию», чтобы каждый запрос был отработан. С таким поручением на встрече с партийным активом нурлатского отделения выступил Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

«Начинается большой избирательный цикл. Нам сегодня нужно провести ревизию всех обращений граждан. За всех нас голосовали, нам нужно не оставить места для критики. Чтобы люди не думали, что в партию обращаться бесполезно. Если они увидят, что по их проблеме нет никакой активности, то они проголосуют за представителей других партий. Времена непростые, на нашей стране и республики лежат серьезные экономические санкции, последствия которых удалось минимизировать благодаря грамотным решениям Правительства России и Татарстана», — сказал участникам встречи Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он прибыл в Нурлатский район в рамках дня «Единой России». Его познакомили с достижениями сельского хозяйства, образования, культуры, организовали встречу с участниками СВО и национальными диаспорами.

«Этот проект, день „Единой России“ как раз и направлен на выполнение наказов и обращений граждан. Чувствовать надо, где проблемы, вы же партийные работники», — добавил Председатель Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

О проделанной в Нурлатском районе работе отчитался глава муниципалитета Дамир Ишкинеев. Особое внимание Мухаметшина привлек факт о низкой безработице — он призвал глав других районов сравнить озвученные показатели со своими.

«Средняя зарплата в районе составила 45 тыс. рублей с ростом 18% с января по июнь до 55 тыс. Численность зарегистрированных безработных на 1 октября текущего года составляет 72 человека, уровень безработицы 0,23%», — привел данные глава муниципалитета.

В конце партийной встречи Мухаметшин вручил партийные билеты активистам и поделился впечатлениями с журналистами о прошедшем мероприятии.

«В отличие от других партий мы стараемся регулярно встречаться на площадках муниципалитетов с различной повесткой дня. В Нурлатском районе мы увидели большие успехи. Мы сегодня поговорили о партийных делах. Мы представляем партию паламентского большинства в нашей стране и республике. Стараемся делать так, чтобы под партийным контролем находились не только наши предложения, но и многовекторная экономика нашей республики и жизненные условия для жителей», — поделился Мухаметшин.

По его словам, сквозной темой встречи стала ответственность партийных работников перед населением республики. И в этом разрезе Нурлатский район находится на передовых позициях в Татарстане.