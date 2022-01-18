Мухаметшин поручил экологам навести порядок на ООПТ Татарстана

Негативная ситуация складывается на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Татарстане, которые зачастую создаются формально. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой коллегии Минэкологии РТ.

«Генеральная Прокуратура России в 2021 году выявила более 260 тыс. нарушений природоохранного законодательства, в том числе в Татарстане. Не красит нас это дело, что список нерадивых регионов и субъектов Российской Федерации возглавляет министерство. Ваша заслуга в выявлении нарушений, их выявлять нужно, но и надо предпринимать меры», – сказал он.

Спикер заострил особое внимание на особо охраняемых природных территориях в республике. Он поручил разобраться в их количестве и административном персонале, а также определить, какая природоохранная деятельность ведется на местах, не допускается ли вырубка насаждений, как сохраняется животный, растительный и водный мир.

«Это не мое и не твое, а наше, богом данное… (богатство – прим. Т-и)», – сказал Мухаметшин.

В ответном слове министр экологии Александр Шадриков сообщил, что на территории Татарстана насчитывается 192 ООПТ.

«Госкомитет РТ по биоресурсам отвечает за особо охраняемые природные территории. Но Фарид Хайруллович нам поручил это отработать, и мы обязательно этот вопрос отработаем совместно с нашими коллегами. Сегодня на уровне Российской Федерации материальная обеспеченность, оснащение Госкомитета РТ по биоресурсам и та работа, которая ведется, является примером. Когда ООПТ создается, сразу выделяются дополнительные штатные единицы и материальное обеспечение», – сказал Шадриков в беседе с журналистами.

Как уточнили в Госкомитете РТ по биоресурсам, природно-заповедный фонд республики образуют 192 особо охраняемые природные территории. Среди них две особо охраняемые природные территории федерального значения, 186 особо охраняемых природных территорий регионального значения и четыре особо охраняемые природные территории местного значения. Их общая площадь составляет 477 тыс. га или 7% от общей площади республики.