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Мухаметшин поручил депутатам подготовить предложения по задачам в послании Раиса РТ
Депутатам необходимо подготовить предложения по решению задач, которые поставил Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету РТ. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на третьем заседании республиканского парламента VII созыва.
«Послание Раиса республики надо проанализировать во всех комитетах. Мы с председателей комитетов спросим. В этой части будем работать во взаимосвязи с Правительством. Наша задача — законодательное решение проблем, которые он озвучил», — сказал руководитель парламента.
По мнению Мухаметшина, особенно важно, что при оглашении послания присутствовали новые депутаты Государственного Совета. «Я вас прошу быстрее войти в этот процесс, разобраться в процедурах и активно работать в комитетах, в которых вы утверждены», — обратился он к парламентариям.
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