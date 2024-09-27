Мухаметшин поручил депутатам подготовить предложения по задачам в послании Раиса РТ

Депутатам необходимо подготовить предложения по решению задач, которые поставил Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету РТ. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на третьем заседании республиканского парламента VII созыва.

«Послание Раиса республики надо проанализировать во всех комитетах. Мы с председателей комитетов спросим. В этой части будем работать во взаимосвязи с Правительством. Наша задача — законодательное решение проблем, которые он озвучил», — сказал руководитель парламента.

По мнению Мухаметшина, особенно важно, что при оглашении послания присутствовали новые депутаты Государственного Совета. «Я вас прошу быстрее войти в этот процесс, разобраться в процедурах и активно работать в комитетах, в которых вы утверждены», — обратился он к парламентариям.