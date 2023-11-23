Мухаметшин попросил подготовить конкретные предложения к «закону об англицизмах»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил подготовить конкретные предложения к законопроекту, которым вносятся изменения в федеральный закон «О государственном языке РФ».

«Более конкретно надо подготовить предложения о том, что нас беспокоит в этой части. Многонациональная Россия, многонациональные территории – Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл и так далее. Много разных названий на родных языках», – сказал глава парламента на 49-м заседании Госсовета РТ.

Цель законопроекта – защитить русский язык и ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве – в сфере рекламы, при продаже товаров, градостроительной деятельности и так далее.

«На русском языке – понятно, на татарском, чувашском, марийском – понятно. Но если название идет на иностранном языке, например, на немецком или другом... Вот это вызывает беспокойство у федерального центра. Думаю, у нас то же самое», – отметил Мухаметшин.

Представлять позицию парламента Татарстана в Госдуме будет депутат Айрат Фаррахов. Мухамтешин попросил направить ему предложения по законопроекту.

Татарстанские депутаты предложат учесть в федеральном законопроекте интересы национальных республик России, о чем сообщал «Татар-информ».