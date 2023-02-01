Мухаметшин попросил экспертов при комитетах Госсовета РТ изучать проблемы жителей районов

С председателями экспертных советов при комитетах Государственного Совета Татарстана встретился сегодня руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин. Председатель Госсовета попросил экспертов организовывать встречи с жителями районов, чтобы, выслушав их проблемы, вносить предложения в работу парламента.

«Ставим новые задачи — добиться того, чтобы председатели экспертных советов, уважаемые признанные люди, больше самостоятельности проявляли, организовывали поездки и встречи в муниципалитетах, сельских поселениях», — сказал Мухаметшин.

По его мнению, не только депутатам, но и представителям экспертного сообщества «нужно быть ближе к людям, узнавать об их проблемах». «А после встреч в районах, трудовых коллективах вносить свои предложения. Думаю, что это помогло бы деятельности всего парламента в целом», — заявил Председатель Госсовета.

Он отметил, что представителям экспертных советов необходимо объяснять населению, для чего принят какой-либо закон, какие возможности он открывает и как решает социальные вопросы.

«Вы, может быть, сами недооцениваете важность этой работы. Такая работа позволяет нам более уверенно принимать решения, полагаясь на ваш огромный опыт и практику. Вы представляете широкий круг людей, которые доносят до всего населения республики суть принятых парламентом Татарстана решений», — подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что после замечаний экспертов и обсуждений на профильных комитетах законопроекты, как правило, поддерживаются всеми депутатами.

Он также заметил, что немногие регионы России используют такой же инструмент взаимодействия законодателей с населением через экспертные советы при парламентских комитетах.