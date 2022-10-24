Мухаметшин получил удостоверение почетного выпускника Уфимского нефтяного университета

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил Уфимский государственный нефтяной технический университет, который окончил в 1979 году. Здесь президент УГНТУ Айрат Шаммазов вручил главе татарстанского парламента удостоверение почетного выпускника Уфимского нефтяного университета.

«Уфимский нефтяной институт и тогда был одним из лучших в стране по подготовке нефтяников, попасть сюда учиться было большим счастьем. Сегодня изменилось многое. Но в Татарстане и Башкортостане нефтедобыча и нефтепереработка всегда были хребтовыми отраслями экономики, и мы ценим кадры, выращенные здесь», – цитирует Мухаметшина пресс-служба Государственного Совета РТ.

Руководитель парламента подчеркнул, что УГНТУ «идет в ногу со временем», реализуя масштабные научные и образовательные проекты. Он поблагодарил профессорско-преподавательский состав за знания, полученные им в этом университете.

Мухаметшина сопровождали Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов и ректор университета Олег Баулин. Они побывали в учебном корпусе Технологического факультета, осмотрели зоны коворкинга, лаборатории технологии нефтехимических процессов, физико-химических методов анализа нефти и нефтепродуктов.

Уфимский государственный нефтяной технический университет основан в 1948 году на базе филиала Московского нефтяного института имени Губкина. Сейчас здесь учится более 20 тыс. студентов из 77 регионов России, из них более 1,5 тыс. иностранцев из 48 стран мира.

Именно здесь разработан образовательный стандарт «цифрового нефтяника», по которому уже обучаются и в других профильных вузах России.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой находится в Уфе. Завтра он примет участие в работе 65-го заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.