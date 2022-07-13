Мухаметшин получил благодарность от Путина за проведение общественных мероприятий

Благодарность от Президента РФ Владимира Путина вручили сегодня Председателю Государственного Совета РТ Фариду Мухаметшину в Екатерининском зале Московского Кремля. Руководитель республиканского парламента получил награду за проведение общественно значимых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, награду политику вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Кроме Фарида Мухаметшина, государственных наград удостоены главы субъектов Федерации, другие руководители законодательных собраний регионов страны, известные общественные и политические деятели, ученые, деятели культуры и искусства.

Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Москве со вторника. Вчера у него состоялся ряд встреч в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

«Во второй половине дня Фарид Мухаметшин встретился с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. С Александром Шохиным Председатель Госсовета обсудил вопросы импортозамещения и развития промышленных предприятий в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономику страны и регионов», — отметили в пресс-службе Госсовета РТ.