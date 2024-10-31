Мухаметшин: Полпредство РТ в РФ помогает поддерживать имидж и авторитет республики

Фото: gossov.tatarstan.ru

Полномочное представительство Татарстана в России поддерживает имидж и авторитет республики, позволяет ей решать поставленные задачи даже в такое непростое время. Об этом, поздравляя сотрудников полпредства с 30-летием его учреждения, заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Он передал поздравления от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики вице-премьеру РТ — полномочному представителю РТ в РФ Равилю Ахметшину, сотрудникам полпредства.

«Трудно переоценить ту миссию, которую вы несете своим трудом. Россия — большая страна, федеральный центр которой связан с регионами большим количеством социально-экономических и финансовых нитей и связей. Наше Полпредство ведет большую работу с федеральными органами государственной власти, благодаря чему Татарстан участвует во многих госпрограммах, повышающих качество жизни татарстанцев», — отметил Председатель Государственного Совета республики.

Фото: © gossov.tatarstan.ru

Он напомнил, что Татарстан является лидером по многим показателей социально-экономического развития. Во многом этого удалось достичь и благодаря работе Полпредства, учрежденного 13 июня 1994 года.

Однако работа в этом направлении велась и раньше. Так, в 1920 году на основании декрета ВЦИК при Наркомнаце были созданы национальные отделы, в частности татар. Затем, когда образовалась ТАССР, он был преобразован в представительство республики при ВЦИК.

В заключение Фарид Мухаметшин вручил сотрудникам Полпредства госнаграды.