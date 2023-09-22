Мухаметшин: Пока недруги ищут «щели» в межнациональных отношениях, мы укрепляем наш дух

Председатель Госсовета, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин принял участие в пленарном заседании IX парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

В обсуждении вопроса сохранения и развития культуры и традиций народов России, укрепления межнационального мира приняли участие сенаторы и депутаты, руководители регионов и региональных парламентов, профильных министерств и ведомств, деятели культуры и искусства и пр.

Во второй день работы форума парламентарии посетили архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала», который является частью древней оборонительной системы Дербента. Внутри крепости сохранились остатки водохранилища, которое использовалось во время осады, ханские бани и даже здание гауптвахты, построенное в 1828 году.

«В Дербенте находятся уникальные архитектурные здания и сооружения, бережно хранящие историю этого древнего края, через память, общую историю, сохранение культуры и традиций многонациональных территорий нашей страны мы укрепляем мир и согласие в обществе, взаимопонимание и уважение народов друг к другу», — отметил после посещения объекта Мухаметшин.

Выступая на пленарном заседании, он высказал слова признательности организаторам форума. «На дагестанской земле состоялся заинтересованный, хорошо подготовленный, важный разговор с „заглядом“ в будущее. Здесь мечеть, армянская и православная церкви стоят вместе, сохранены в первозданном виде и действуют. Такое отношение к человеческой памяти, памятникам культуры — это уже форма воспитания молодого поколения. В то время как наши недруги ищут „щели“ в межнациональных отношениях, санкции накладывают, мы укрепляем наш дух, и еще раз убеждаемся, что сегодня это самое ценное», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

К участникам форума обратился Президент РФ Владимир Путин. Текст приветствия огласил замруководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов. Итоговым документом мероприятия стала резолюция, которую направят главе государства, федеральному Правительству, органам государственной власти страны.