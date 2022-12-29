Мухаметшин подвел итоги работы отделения «Единой России» в Набережных Челнах

В Набережных Челнах состоялась итоговая встреча местного отделения партии «Единая Россия» в этом году. Вместе с членами партии в конференции принял участие Председатель Госсовета РТ, секретарь республиканского отделения партии Фарид Мухаметшин.

Участники мероприятия подвели итоги работы за 2022 год, определили план на предстоящий период, а также обсудили реализацию партпроекта «Я Челнинец! Я гражданин!», профориентационного проекта «Навигатор» и ряд кадровых вопросов.

Мухаметшин поприветствовал участников от лица Президента Татарстана Рустама Минниханова и поблагодарил за большую работу, проделанную в текущем году. По его словам, в столь непростой период партия играет объединяющую роль.

«Единороссы всегда находятся в „гуще людей“, слушают и слышат избирателей, оперативно реагируя на возникающие в обществе проблемные вопросы. Без такой работы с людьми не удалось бы решить стоящие перед нами масштабные задачи. Мы традиционно подставляем „партийное плечо“ для реализации крупных проектов и принятия решений на различных уровнях власти, направляя политическую волю, убежденность и вдохновляя личным примером», — подчеркнул он.

По словам Председателя Госсовета РТ, татарстанское отделение партии остается крупнейшим в стране: его членами являются 130 тыс. человек, из которых более 14 тыс. находятся в Набережных Челнах. Регулярное пополнение рядов — самый заметный показатель доверия татарстанцев к «ЕР».

«Набережные Челны вносят весомый вклад в достижения многовекторной экономики республики, которая известна своими „якорными“ отраслями нефтехимии, машиностроения, автомобиле- и судостроения. Большое внимание уделяем и вопросам сельского хозяйства, поддерживаем жителей сельских территорий», — заметил он.

Отдельно Мухаметшин поблагодарил партийцев, жителей города и его главу Наиля Магдеева за помощь военным и добровольцам, находящимся в зоне СВО, жителям освобожденных территорий.

«Наступающий год не будет простым, впереди у нас ответственная партийная работа», — подчеркнул он, обращаясь к участникам конференции.

Событие завершилось церемонией вручения партийных билетов и награждением активистов и партнеров партии благодарственными письмами.