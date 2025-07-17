Мухаметшин подведет итоги работы парламента за полгода на заседании Госсовета РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Одиннадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва откроется сегодня в Казани. На нем Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента в первом полугодии 2025 года.

Всего в повестку сессии включено 11 вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта, подготовленных к первому чтению.

В частности, депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный кодекс РТ, а также в законы о развитии малого и среднего предпринимательства, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об использовании лесов в республике.

Депутаты также заслушают доклад о реализации программ развития образования в Татарстане в 2024 году.

Правительственный час будет посвящен вопросам миграционной политики России. Парламентарии обсудят трудовую деятельность иностранцев на территории Татарстана с учетом изменений в миграционном законодательстве.