Мухаметшин подведет итоги работы парламента за первое полугодие на заседании Госсовета РТ

В Казани сегодня состоится 33-е заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва, оно станет завершающим перед парламентскими каникулами депутатов. На нем Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента в первом полугодии 2022 года.

Всего в повестку заседания внесено 19 вопросов, в том числе один республиканский проект закона для рассмотрения во втором чтении и два законопроекта в первом чтении. В частности, в первом чтении депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ» и «Об использовании лесов в РТ».

Парламентарии рассмотрят две законодательные инициативы о внесении в Госдуму проектов федеральных законов. Первая связана с предлагаемыми изменениями в Кодексе РФ об административных правонарушениях, вторая — с внесением изменений в статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Эти проекты федеральных законов предусматривают ответственность за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение в отношении официальных государственных символов России», — рассказала на заседании президиума парламента секретарь Госсовета Лилия Маврина.

В повестку также включено обращение Госсовета РТ к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, касающееся установления единовременной выплаты при рождении третьего ребенка женщинам, постоянно проживающим в сельской местности и в поселках городского типа.

Кроме того, депутаты обсудят вопрос о переименовании села Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района Татарстана.