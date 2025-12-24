Мухаметшин подведет итоги работы осенней сессии парламента

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Последнее в этом году, семнадцатое заседание Государственного Совета РТ состоится сегодня в Казани. На нем Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подведет итоги работы осенней сессии республиканского парламента седьмого созыва.

Всего в повестку заседания включено 24 вопроса, в том числе 12 республиканских и четыре федеральных законопроекта.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о транспортном налоге, о введении в Татарстане патентной системы налогообложения, об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки участников СВО и членов их семей, о гражданской обороне, об оказании бесплатной юридической помощи, о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов и резервировании отдельных видов работ для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

Кроме того, парламентарии обсудят республиканский законопроект о запретах и ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, а также связанный с ним проект закона, касающийся изменений в Кодексе РТ об административных правонарушениях.

В повестку заседания также включен доклад Кабинета Министров РТ о состоянии здоровья граждан, который представит министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

Во время «Правительственного часа» депутаты заслушают информацию «О мерах поддержки ветеранов специальной военной операции в РТ».