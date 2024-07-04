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Мухаметшин подведет итоги работы Госсовета РТ VI созыва на сессии парламента 11 июля
Пятьдесят пятое заседание Государственного Совета Татарстана состоится 11 июля. Оно станет заключительным в работе парламента шестого созыва. Результаты деятельности депутатов за пять лет представит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Депутаты рассмотрят 26 вопросов, в том числе 10 проектов республиканских законов и семь федеральных законопроектов. Все внесенные в повестку дня проекты республиканских законов будут рассмотрены в первом чтении», – говорится в сообщении пресс-службы Госсовета РТ.
Речь идет о законопроектах, которыми вносятся изменения в региональные законы о государственной гражданской службе, о местном самоуправлении и о государственных должностях, о налоге на имущество организаций, о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, об аварийно-спасательных службах и формированиях и др. Депутаты также обсудят предлагаемые изменения в Кодексе РТ об административных правонарушениях.
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин расскажет о программах развития образования в прошлом году. Информацию о деятельности фракции «Единая Россия» в Госсовете шестого созыва представит руководитель фракции Юрий Камалтынов.
Еще один вопрос, который рассмотрят депутаты, – согласование назначения Фаниля Аглиуллина вице-премьером республики. Предложение по его кандидатуре внес в парламент Раис РТ Рустам Минниханов.
Кроме того, планируется рассмотреть Положение о совещании представителей депутатов Госсовета седьмого созыва. Этот документ необходим для подготовки и проведения первого заседания парламента нового созыва.
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