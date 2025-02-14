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Общество 14 февраля 2025 13:58

Мухаметшин поддержал юных волейболистов в Аксубаево на старте Школьной лиги

Председатель Государственного Совета Татарстана и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин посетил спортивный комплекс «Юность» в Аксубаево в рамках рабочей поездки. Он пообщался с юными волейболистами и тренерами, поздравил их с началом муниципального этапа Школьной волейбольной лиги, вручил спортивные мячи и инвентарь Аксубаевской спортивной школе.

В спорткомплексе «Юность», построенном в 2010 году, созданы условия для занятий различными видами спорта, включая волейбол, теннис, бадминтон, мини-футбол, баскетбол, борьбу и бокс. Во время визита Мухаметшина в универсальном зале проходили одновременно шахматный турнир и игры муниципального этапа ШВЛ.

В 2025 году турниры школьной волейбольной лиги проходят уже в седьмой раз. Первый школьный этап завершился 31 декабря минувшего года, участие в нем приняли 35,6 тыс. детей из 771 школы республики. Муниципальный этап Школьной волейбольной лиги стартовал 13 января. До 7 марта определятся участники завершающего зонального этапа, который состоится с 22 марта по 27 апреля.

«Число занимающихся волейболом, любителей этого самого доступного вида спорта год от года растет, и я рад, что и вы выбрали волейбол, – сказал Фарид Мухаметшин, обратившись к юным спортсменам, – мужская и женская волейбольные команды Татарстана – Чемпионы России, задают высокую планку. Волейбол – объединяющий вид спорта, и пусть в сегодняшних играх победит сильнейший».

#Фарид Мухаметшин #госсовет рт #Аксубаевский район #волейбол
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