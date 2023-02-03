Мухаметшин поддержал создание «Клуба друзей России», отметив своевременность инициативы

Заседание Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом прошло сегодня в Москве. В его работе в режиме видеоконференции принял участие Председатель Государственного Совета РТ, секретарь республиканского отделения партии Фарид Мухаметшин.

Открывая заседание, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил роль партийной комиссии в расширении сотрудничества с иностранными государствами. Он заявил, что Россия на протяжении десятилетий содействовала народам мира в борьбе за освобождение от колониального гнёта.

«Именно по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН в 1960 году приняла декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, — сказал Сергей Лавров. — Мы солидарны с требованиями развивающихся стран <...>, что необходимо завершить процесс деколонизации».

Одним из механизмов в этой работе, по мнению партийной комиссии, призван стать формируемый «Клуб друзей России». Члены комиссии поддержали это предложение и обсудили моменты, связанные с его реализацией.

В своем выступлении руководитель Татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин счел эту инициативу своевременной. По его мнению, создаваемая всемирная платформа не только позволит расширить международные связи России, но и послужит укреплению авторитета партии в мире.

«Мы благодарны Министерству иностранных дел России за эффективное проведение форумов соотечественников в Москве, — сказал он. — Создавая „Клуб друзей России“, надо будет учесть и такие факты, как обучение в российских вузах большого количества иностранных студентов, которые знакомы с нашими традициями и культурой. В мае в Казани планируется проведение очередного XIV Международного экономического форума KazanForum с участием представителей стран исламского мира, который решением Президента России [Владимира Путина] получил федеральный статус».

На заседании были рассмотрены и другие вопросы.