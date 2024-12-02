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Мухаметшин поддержал идею запуска в РТ проекта по изучению профессий школьниками
Председатель Государственного Совета, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в региональной общественной приемной руководителя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
К главе парламента обратилась жительница Казани Диляра Нуриева с инициативой создания отдельного проекта по изучению профессий и профессиональной ориентации школьников. В частности, она предложила для учеников средних и старших классов организовать экскурсии на предприятия, а также в государственные и муниципальные учреждения республики. По ее словам, такие экскурсии помогут школьникам не только познакомиться с различными профессиями, но и дадут возможность получить представление о том, какие знания и навыки необходимы им для освоения той или иной специальности. Это позволит им сделать более осознанный выбор своего будущего профессионального пути.
«Детский кругозор нужно расширять. Сейчас все хотят быть блогерами. А через этот проект у нас будет возможность показывать и другие професии», – считает Нуриева.
Мухаметшин поддержал данную инициативу и предложил рассмотреть возможность организации данного направления работы через отдельный партийный проект партии «Единая Россия».
«Для успешной реализации данного проекта необходимо разработать концепцию с указанием четкого плана действий и возможных расходов, – пояснил спикер Госсовета РТ. – Это серьезная задача. Думаю, и главы районов должны быть заинтересованы в этом, поскольку речь идет о подготовке высококвалифицированных кадров».
Мухаметшин поблагодарил Нуриеву за инициативу, и после того, как концепция проекта будет готова, они договорились снова втретиться для детального обсуждения.
Перед приемом граждан спикер Госсовета Татарстана также ознакомился с образовательными проектами, организованными в Штабе общественной поддержки РТ.
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