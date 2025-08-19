Мухаметшин подчеркнул значимость регионального взаимодействия России и Китая

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

За три года форум «РОСТКИ» стал одной из ключевых площадок сотрудничества между Россией и Китаем, на которой налаживаются контакты между регионами и провинциями двух стран. Добрососедские отношения, заложенные еще в советские времена, имеют прочный фундамент и создают хорошую базу для дальнейшего развития. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, председатель Комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин, его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что форум «РОСТКИ», ставший ежегодным мероприятием, в этом году привлек рекордное число участников – около десяти тысяч представителей различных отраслей из 32 стран, 59 регионов России и 24 административных подразделений Китайской Народной Республики.

Такое широкое представительство, по его словам, позволило эффективно обсудить все вопросы повестки дня и обменяться мнениями. Активная дискуссия разворачивалась вокруг множества направлений будущего сотрудничества.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он подчеркнул, что в этом году интерес к форуму со стороны бизнеса и экспертного сообщества значительно возрос. В обсуждениях активно участвуют эксперты и лидеры общественного мнения, которые делятся своими взглядами на будущее партнерства и обсуждают вызовы и возможности, стоящие перед современным обществом в условиях быстро меняющегося мира.

Фарид Мухаметшин также обратил внимание на значимость Китая как одного из ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана. За последние пять лет товарооборот между республикой и КНР увеличился более чем в шесть раз и по итогам прошлого года составил около 24 млрд юаней (свыше 3,3 млрд долларов США).

Глава парламента республики подчеркнул, что рост товарооборота подтверждает устойчивость партнерства и помогает совместно решать задачи и добиваться целей устойчивого развития, даже в условиях санкций.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Особое внимание Мухаметшин уделил значимости регионального уровня взаимодействия двух стран и заверил, что сотрудничество будет укрепляться из года в год.

Сегодня Фарид Мухаметшин принял участие в пленарном заседании форума «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее». Перед началом сессии он пообщался с участниками выставки Russia China Expo. Экспозиция выставки площадью 10 тыс. квадратных метров объединила промышленные предприятия, представителей нефтегазового сектора, автомобильной отрасли, ИТ-сферы и других направлений.

Среди участников – 68 экспонентов из России, Китая, Турции и Кыргызстана. Отдельная площадка была посвящена теме перекрестных культур.