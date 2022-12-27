Мухаметшин поблагодарил охотников Татарстана за помощь мобилизованным и жителям Донбасса

Председатель Госсовета РТ, Секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин выразил благодарность коллективу «Татохотрыболовобщества» за помощь мобилизованным воинам и мирным жителям Донбасса, пострадавшим от боевых действий. Слова благодарности он выразил в письме, адресованном охотникам Татарстана.

«Выражаем коллективу РОО „Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан“ слова признательности и благодарности за оказанное содействие в формировании гуманитарного груза. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и добра», — написал Мухаметшин.

Секретарь Татарстанского регионального отделения партии напомнил, что доставка гуманитарных грузов для жителей ЛНР – часть народной программы «Единой России», такая работа проводится на постоянной основе. С интервалом в две-три недели в подшефный Лисичанск отправляются все новые и новые гуманитарные конвои.

«Только за сентябрь – декабрь 2022 года были направлены 32 грузовые машины (490 тонн) с товарами первой необходимости (продукты длительного хранения, теплые вещи, овощи, бытовая химия, вода, печи, медицинские изделия, генераторы, горелки, термобелье)», — отметил Мухаметшин.

Ранее члены старейшей и самой крупной в Татарстане общественной организации охотников и рыболовов «Татохотрыболовобщества» вместе с гуманитарным грузом «Единой России» отправили в ЛНР экипировку для мобилизованных бойцов и добровольцев, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Среди отправленных вещей – комплекты теплого нательного белья, охотничьи костюмы, а также теплые носки, сигареты и медикаменты.

Как отметил председатель «Татохотрыболовобщества» Ильхам Садыков, благотворительная акция по сбору необходимого для добровольцев и мобилизованных продолжается, в ней участвуют все первичные организации общества. «Мы будем оказывать помощь до тех пор, пока в этом будет необходимость», — подчеркнул он.

«Татохотрыболовобщество», является преемником Казанского общества охоты и ведет свою историю с 1868 года, входит в ассоциацию «Росохотрыболовсоюз». В советское время учредителем общества выступал Кабинет министров ТАССР, сегодня хозяевами организации являются сами охотники, которых в «Татрыболовохотобществе» более 7 тыс. человек. С начала специальной военной операции десятки охотников и рыболовов Татарстана пополнили ряды добровольцев и мобилизованных, которые сегодня добросовестно выполняют свой долг на передовой.