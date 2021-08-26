Мухаметшин поблагодарил Мурзалина за развитие межпарламентских связей Казахстана и РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял генерального консула Казахстана в Казани Жанболата Мурзалина, который завершает миссию в Татарстане. Руководитель парламента поблагодарил его за совместную работу по укреплению связей между представительными органами власти двух республик. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Во время беседы Фарид Мухаметшин отметил, что между Россией и Казахстаном сложились крепкие деловые и культурные контакты. Несмотря на пандемию коронавируса торговый оборот между Татарстаном и Казахстаном в 2020 году составил 630,8 млн долларов, что на 14,2% больше показателей 2019 года.

Между Госсоветом РТ и обеими палатами парламента Казахстана налажены межпарламентские связи, ведется сотрудничество между Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов Татарстана. Председатель Госсовета РТ выразил надежду, что сотрудничество продолжится и с приходом нового генерального консула.

Господин Мурзалин поблагодарил руководство республики за содействие в развитии контактов Татарстана и Казахстана в рамках российско-казахстанских отношений.

На прощание Фарид Мухаметшин пожелал Жанболату Мурзалину новых успехов в работе и вручил дипломату Благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ. Генконсульство Казахстана в Казани было открыто в 2012 году. Консульский округ включает в себя 12 субъектов Приволжского федерального округа. Жанболат Мурзалин в должности генконсула работал с июля 2019 года.