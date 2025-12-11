Мухаметшин: Первичные отделения единороссов доносят до населения позицию власти

Без первичных отделений невозможно достижение долгосрочных целей и задач, поставленных руководством России. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на заседании Регионального совета первичных отделений единороссов РТ.

«Совет был образован в ноябре прошлого года для объединения усилий 2011 первичных организаций и координации их работы. «Первички» составляют несущий каркас региональной партийной структуры. А любая политическая организация – это прежде всего люди, ежедневно работающие на местах, к которым избиратели идут со своими житейскими проблемами и предложениями», – рассказал он.

Именно представители первичных отделений в доступной форме доносят до населения позиции и решения власти, обеспечивают обратную связь, собирая и передавая пожелания, которые затем формируются в партийные проекты и программы, отметил Мухаметшин.

«Тем самым вы придаете партийной структуре устойчивость, превращаете идеологию в реальные дела, играете важную роль в укреплении доверия граждан к власти», – подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения партии также обозначил приоритетные задачи, которые поставлены перед первичными отделениями в части организационной и партийной работы.

Первая задача, по его словам, – увеличение количественного и укрепление качественного состава партии на местах. Сегодня татарстанское региональное отделение насчитывает около 130 тыс. представителей, более 21,4 тыс. сторонников партии.

«Татарстан – один из немногих регионов, кто демонстрирует стабильный численный прирост своих рядов. Особо отмечу здесь деятельность «первичек» в составе алексеевского, арского, атнинского, менделеевского, мензелинского, муслюмовского, новошешминского, тюлячинского, тетюшского местных отделений, где выполнение плановых циклов по приему в партию превысило 110%. Но недостаточны усилия в данном направлении Елабужского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Нижнекамского районов и Казани», – отметил единоросс.

Он добавил, что вторая задача касается выборов. В сентябре следующего года состоится выборы депутатов Госдумы девятого созыва. «Понимаем, что на первичное отделение ложится серьезная нагрузка как в преддверии, так и в день голосования», – констатировал спикер парламента.

Третья задача связана с «Народной программой» и партийными проектами, продолжил он. «В этом плане у нас активно реализуется партийный десант, в рамках которого актив «первичек» вместе с общественностью, секретарями местных отделений осуществляет мониторинг объектов, строящихся и ремонтируемых по «Народной программе», привлекает к нему депутатов и жителей», – уточнил Председатель Госсовета

Четвертая задача, поставленная перед первичными отделениями – помощь семьям участников СВО. «Пятая задача – активизировать обмен опытом между первичными отделениями. Через систему конкурсов первичных отделений регионального и федерального уровней нужно показывать свои наработки, делиться успешными практиками», – сказал Мухаметшин.

Первичные отделения «Единой России» – основа партии, которая на местах представляет ее идеи и дела, помогает реализовывать «Народную программу», федеральные и региональные проекты, оперативно и эффективно решать локальные задачи, добавила секретарь Регионального совета первичных отделений татарстанских единороссов Ирина Мухаметгареева.

«В федеральную структуру партии входят более 87,4 тыс. первичных отделений. Это 87 тыс. точек нашего присутствия, работы и прямого контакта с людьми по всей России. В наших рядах состоят более 2,6 млн членов партии, а количество сторонников, активно поддерживающих идеи и проекты, приближается к миллиону», – сообщила она.