Мухаметшин: «Первичное отделение партии — самое близкое к людям звено»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин провел сегодня в Казани первое заседание Регионального совета первичных отделений Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Открывая заседание, секретарь регионального отделения «Единой России» напомнил, что председатель партии Дмитрий Медведев объявил 2024 год для единороссов Годом первичных отделений. Первое заседание Федерального совета «первичек» прошло 19 сентября. Татарстан там представляет секретарь Библиотечного первичного отделения Ново-Савиновского района Казани Ирина Мухаметгареева.

«В Татарстане создан Региональный совет первичных отделений, утвержден его состав с учетом предложений местных отделений. Выполнение стоящих перед региональной парторганизацией задач в значительной мере определяется потенциалом наших 2011 „первичек“, которые объединяют более 126 тыс. членов партии и около 19 тыс. сторонников», — заметил Мухаметшин.

Спикер добавил, что в первичных отделениях партии ведется активная работа с населением непосредственно на местах, формируется повестка дня и определяются приоритеты для решения актуальных проблем.

«Первичное отделение партии — самое близкое к людям звено, которое создается по месту постоянного проживания членов партии. Именно первичные отделения партии традиционно выступают авторами инициатив, направленных на повышение качества жизни людей в своих муниципальных районах. Работа первичных отделений — очень сложная, требующая серьезной практики и подготовки», — убежден Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин призвал руководителей первичных отделений активизировать работу на местах. «Активнее встречайтесь с людьми, общайтесь и слушайте их. Мы должны знать, что беспокоит жителей наших районов, сел и городов, трансформируя затем их пожелания и обращения в партпроекты», — подчеркнул он.

Политик также предложил усилить совместную работу активистов первичных отделений с депутатами всех уровней, включая муниципальных. «<...> именно на начальном этапе обращения можно найти пути решения, именно к вам в первую очередь люди приходят со своими житейскими проблемами. Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте», — сказал он.

В завершение своей речи Фарид Мухаметшин поблагодарил секретарей местных отделений за активную работу по реализации республиканской программы «Наш двор», благоустройству дворов многоквартирных домов, а также за постоянную помощь и поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Сегодня же оказался избран секретарь Татарстанского регионального совета первичных отделений партии. Им стала член Федерального совета Ирина Мухаметгареева.