Мухаметшин: Передать наследие народов страны будущим поколениям — это бесценно

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, которое провел его председатель — заместитель спикера СФ Константин Косачев. По видеосвязи в работе совета принял участие заместитель его главы — Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В ходе заседания парламентарии, представители профильных министерств и ведомств, ученые и эксперты обсудили вопросы сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. К объектам нематериального этнокультурного достояния относятся устное творчество, народные традиции, формы традиционного исполнительского искусства, традиционные ремесла и ряд других явлений.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Открывая заседание, Константин Косачев обратил внимание на то, что в скором времени народные художественные промыслы окажутся отнесены к нематериальному культурному достоянию России. В связи с этим он назвал естественным и своевременным участие в нынешней встрече представителей Комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в РФ.

«Сохранение материального и нематериального культурного наследия — это важнейший фактор обеспечения межнациональной гармонии, мира и согласия в нашей стране. А государственная политика по бережному сохранению этих нематериальных богатств помогает объединить их в единую мозаику уникальной государственной цивилизации», — выразил уверенность заместитель Председателя СФ, напомнив, что в России проживают представители 193 народов, которые используют почти 300 языков.

Татарстан в 2017 году стал одним из первых регионов, принявших закон о нематериально культурном наследии. При этом федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии был принят только в октябре 2022 года.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Комментируя итоги заседания, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что материальное и нематериальное культурное наследие — это фундаментальные, базовые ценности каждого народа. «Сохранить культуру, лучшие традиции, обычаи народов и передать их новому поколению — это бесценно», — резюмировал он.

От Татарстана участие в мероприятии также приняли председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и министр культуры республики Ирада Аюпова.