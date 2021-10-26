Мухаметшин: Парламентарии внесут вклад в развитие диалога России и Исламских государств

Парламентская форма взаимодействия внесет существенный вклад в развитие диалога России и государств Исламского мира. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин на видеоконференции «Россия – Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества», сообщает пресс-служба парламента республики.

«В российских регионах поддерживают инициативу Совета Федерации по установлению сотрудничества с Парламентским союзом государств Исламского мира, – сказал Председатель Госсовета. – Сотрудничество с государствами Исламского мира для Татарстана является одним из приоритетных направлений».

Мухаметшин упомянул, что по поручению Президента России Владимира Путина Президент Татарстана Рустам Минниханов координирует деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в качестве ее председателя.

«Мы рассматриваем деятельность Группы стратегического видения в качестве подтверждения установившегося диалога в рамках развития связей в сфере торговли, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов функционирования исламской финансовой системы», – отметил он.

Глава парламента также пригласил коллег и партнеров принять участие в значимых мероприятиях, которые пройдут в Татарстане в следующем году. Это, в частности, 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией и 45-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, Мухаметшин подчеркнул, что Татарстан готов поделиться опытом сотрудничества с Исламским миром. В связи с этим он предложил парламентариям посетить республику в рамках предстоящего визита делегации Парламентского союза государств ОИС в Россию.

Специальный представитель МИД России по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов добавил, что Россия на протяжении 16 лет выстраивает партнерские отношения с мусульманскими государствами. «Заинтересованность в многостороннем сотрудничестве в последние годы растет, развиваются новые формы контактов, важное место в этом занимает политический диалог», – заметил он.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, отдельные парламентские контакты России с государствами – членами ОИС уже налажены, теперь эта работа станет системной. «Мы начинаем постоянный диалог с нашими партнерами на площадках Совета Федерации и Парламентского союза», – заявил он.

В состав ОИС входят 57 стран, 45 из которых являются членами Парламентского союза. Приоритетными вопросами, которые рассматривает организация, стали межнациональный диалог, противостояние терроризму и экстремизму, межкультурная коммуникация, правозащитная деятельность.