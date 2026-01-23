Мухаметшин отметил вклад молодых парламентариев в помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

С начала специальной военной операции молодые парламентарии на постоянной основе оказывают поддержку военнослужащим из Татарстана и их семьям. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пятом заседании Молодежного парламента второго созыва. Его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Речь идет о сборе и доставке гуманитарной помощи в зону СВО. По поручению Раиса республики были направлены две тысячи продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны Курской области.

Кроме того, налажено взаимодействие с жителями новых регионов – в частности, с подшефными Татарстану городами Лисичанск и Рубежное, где на базе социальных учреждений открыты кабинеты дополнительного образования. Также оказывается помощь семьям военнослужащих – от расчистки снега и заготовки дров до обеспечения питьевой водой.

Обращаясь к молодым парламентариям, председатель комитета по социальной политике Алексей Созинов отметил, что они берутся за сложные вопросы и предлагают зрелые решения. Он подчеркнул важность профессионального подхода ко всем этапам работы – от подготовки документов и дисциплины до глубокой проработки законопроектов.