Мухаметшин отметил вклад Молодежного парламента в экономическое развитие Татарстана

Несмотря на все сложности, которые имеются сейчас, в экономическом и социальном развитии Татарстан находится на передовых позициях в России. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании молодежного парламента республики.

«Это не моя оценка. Это Владимир Владимирович Путин сказал, что Республика Татарстан – это опорный регион Российской Федерации», – добавил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что значительный вклад в эту оценку внес Молодежный парламент при Госсовете РТ.

«Уверен, вы и впредь будете активно участвовать в общественной, законотворческой, волонтерской деятельности, предлагать взвешенные и оригинальные решения, работать в интересах молодежи и всего многонационального народа Татарстана. Полагаю, что Молодежный парламент не останется в стороне от наполненной важными событиями общественно-политической жизни Республики», – заключил председатель Госсовета РТ.