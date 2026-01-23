news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 января 2026 12:12

Мухаметшин отметил вклад Молодежного парламента в экономическое развитие Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Несмотря на все сложности, которые имеются сейчас, в экономическом и социальном развитии Татарстан находится на передовых позициях в России. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании молодежного парламента республики.

«Это не моя оценка. Это Владимир Владимирович Путин сказал, что Республика Татарстан – это опорный регион Российской Федерации», – добавил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что значительный вклад в эту оценку внес Молодежный парламент при Госсовете РТ.

«Уверен, вы и впредь будете активно участвовать в общественной, законотворческой, волонтерской деятельности, предлагать взвешенные и оригинальные решения, работать в интересах молодежи и всего многонационального народа Татарстана. Полагаю, что Молодежный парламент не останется в стороне от наполненной важными событиями общественно-политической жизни Республики», – заключил председатель Госсовета РТ.

#Фарид Мухаметшин #Татарстан #молодежный парламент
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026