Мухаметшин отметил успехи Татарстана в работе с соотечественниками и молодежью за рубежом

Председатель Госсовета Татарстана и глава Комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Москве, где принимает участие в мероприятиях Совета законодателей. Сегодня он провел заседание возглавляемой им Комиссии, на котором парламентарии изучили накопленный в регионах опыт межведомственного взаимодействия и обсудили возможности совершенствования федерального законодательства, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заседание комиссии прошло на площадке Комитета Госдумы по международным делам. Открывая его, Мухаметшин отметил, что в непростых геополитических условиях комиссия продолжает анализировать наработки субъектов Федерации и положительные практики внешнеэкономического и гуманитарного взаимодействия с дружественными государствами.

Он подчеркнул, что работа по продвижению приграничного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества с другими странами активизирована, а по инициативе комиссии были упрощены формы реализации конституционного права субъектов на международную деятельность во взаимодействии с федеральным центром.

В рамках круглого стола, посвященного работе с соотечественниками за рубежом и их интеграции в созидательную жизнь страны, Фарид Мухаметшин рассказал об опыте Татарстана. Центральное место в этой работе занимает Координационный совет по делам соотечественников при Раисе Республики Татарстан.

Пять лет назад при Совете была создана рабочая группа по развитию торгово-экономического сотрудничества с соотечественниками, которая ежеквартально обсуждает с участием представителей республики за рубежом, бизнес-актива и татарских общественных организаций возможности выхода на новые рынки, продвижения продукции и услуг Татарстана, а также расширения инвестиционного диалога.

Кроме того, Татарстан активно взаимодействует со студентами-соотечественниками, уделяя особое внимание интеллектуально и творчески одаренной молодежи. Год от года увеличивается число участников образовательных и просветительских программ и расширяется география мероприятий, направленных на укрепление духовно-культурного наследия.

Особое внимание, по словам Фарида Мухаметшина, уделяется сохранению исторической памяти. В прошлом году в Бишкеке (Киргизия) был открыт бюст Мусы Джалиля, а в 2024 году на гарнизонном кладбище в Бресте (Белоруссия) установлена памятная доска уроженцам Татарстана, воевавшим на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны.

Эти памятники, отметил Мухаметшин, служат символом единения соотечественников и приобщения их к общей истории страны.

В рамках республиканской госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников за 10 месяцев текущего года поступило 139 заявлений, из которых положительное заключение комиссии получили 97 переселенцев и 216 членов их семей. В основном это граждане Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.

Социологический портрет участников программы показывает, что большинство из них – молодые люди чуть старше 35 лет с высшим образованием (58,5%), имеющие детей (66%) и востребованные профессии (89%), работающие в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, ИКТ и машиностроения.

Заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками МИДа России Вадим Митрофанов довел до руководителей региональных парламентов позицию внешнеполитического ведомства и отметил Татарстан как один из лидирующих регионов по взаимодействию с соотечественниками.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, спецпредставитель в международных парламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Олег Матыцин подчеркнул, что связь с Родиной должна оставаться прочной независимо от расстояний и обстоятельств.

Он добавил, что работа с соотечественниками приобретает особое значение в преддверии 2026 года, который Владимир Путин объявил Годом единства народов России, и укрепление этих связей возможно, в том числе через международные спортивные мероприятия, включая те, которые проводились в Казани.

Работа на площадках Совета законодателей с участием Фарида Мухаметшина продолжится завтра. Главной темой заседания Совета законодателей, которое проведут сопредседатели – председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, станут вопросы доступности жилья и развития жилищной инфраструктуры.