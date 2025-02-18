Мухаметшин открыл выставку «Отец Героя» в Мамадышском районе

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Мамадышском политехническом колледже открылась республиканская передвижная выставка «Отец Героя». Старт проекту дали в рамках расширенного заседания Совета Мамадышского муниципального района, в котором в том числе принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Выставка организована по инициативе депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой совместно с Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», партией «Единая Россия», Союзом отцов и Союзом офицерских жен республики. Экспозиция включает в себя портреты отцов, чьи сыновья проявили героизм в зоне СВО. На фотографиях отцы держат снимки сыновей, их награды и личные вещи.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На данный момент в выставке представлены 45 человек из более чем 30 районов республики, в том числе отцы Героев России, кавалеров Ордена Мужества и обладателей других государственных наград. Экспозиция дополнена фотографиями отцов-героев из Мамадышского района.

Фарид Мухаметшин отметил важность проведения таких мероприятий в Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул необходимость помнить и чтить героев прошлого и настоящего, а также выразил благодарность отцам, чьи сыновья защищают Родину.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Наша основная задача – поддержать их и членов их семей, рассказывать об их подвигах. Люди должны знать своих героев, которые служат великой России, родному Татарстану», – отметил председатель Госсовета РТ.

На открытии выставки в том числе присутствовали ветераны Великой Отечественной войны – Валентина Лаптева, Валерий Классен и Хасан Шарафутдинов. Глава Мамадышского района Вадим Никитин выразил признательность за их подвиг и отвагу.