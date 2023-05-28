Мухаметшин открыл русский народный праздник «Каравон» в Лаишевском районе

Сегодня в селе Никольское Лаишевского района Татарстана открылся фестиваль русского фольклора «Каравон», на который съехалось свыше 170 творческих коллективов и фольклорных ансамблей из республики и других субъектов Федерации. От имени Раиса РТ Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики гостей и участников мероприятия поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Перед началом фестиваля глава парламента, которого сопровождал глава Лаишеского района Ильдус Зарипов, осмотрел традиционную Никольскую ярмарку мастеров. Там были представлены изделия из лозы и керамики, бересты и кожи, металла и ткани. Гости праздника могли поучаствовать в мастер-классах и попробовать русскую традиционную кухню. Самому празднику предшествовал яркий пролог. На этот раз ключевым символом Каравона стали птицы, которые в русской культуре символизируют основные вехи жизни человека и природы, а также цикличность процессов мироздания.

«В многонациональном Татарстане, где в мире и согласии проживают представители 173 национальностей, придается большое значение сохранению исконной культуры и традиций. Важно, что такие праздники объединяют, вот и сегодня русский Каравон собрал и татар, и чувашей, и удмуртов, и марийцев, и многие другие народы, став знаковым событием для всей республики», — подчеркнул Мухаметшин.

Политик также отметил, что благодаря Каравону, который проходит на Лаишевской земле уже более тридцати лет (речь идет о возрождении традиции, корни праздника, по мнению некоторых ученых, восходят к XVI веку — прим. Т-и), самобытная духовная культура русского этноса не только не растерялась, но и ежегодно увеличивает число почитателей. География фестиваля расширяется, прирастая коллективами из различных регионов страны.

Руководитель парламента обратил внимание и на тот факт, что на Каравоне много представителей молодежи, на праздничные гуляния люди приходят целыми семьями, дети принимают активное участие в работе фольклорных коллективов, поют в народном хоре. «Таким образом, происходит передача самых лучших традиций каждого народа, наших нравственных ценностей из поколения в поколение, и это очень ценно», — убежден Мухаметшин.



Традиционно Каравон в республике открывает череду национальных праздников, знаменующих окончание весенне-полевых работ. Вскоре он передаст эстафету татарскому Сабантую, удмуртскому «Гырон быдтону», марийскому «Семыку», чувашскому «Уяву», кряшенскому «Питрау» и так далее. «Каравон во многом задает тон последующим праздникам. Многонациональность, взаимопонимание, мир и согласие в обществе — это фундаментальные ценности, на которых зиждется успех развития всех полиэтничных субъектов Российской Федерации», — добавил Фарид Мухаметшин.

Отдельные слова благодарности за бережное отношение к исконным традициям и сохранение самобытного народного уклада глава парламента высказал в адрес жителей села Никольского, организаторов фестиваля, руководства Лаишевского района и республики. Председатель Госсовета пожелал всем хорошего праздничного настроения и новых успехов.

Кроме того, Фарид Мухаметшин вручил государственные награды татарстанцам, внесшим весомый вклад в сохранение и развитие русской культуры. Медалью «За доблестный труд» отмечена старший научный сотрудник музея Горького и Шаляпина Людмила Белова. Заслуженными работниками культуры РТ стали заведующая Сокуровским сельским домом культуры Лаишевского района Ольга Шатрова и преподаватель детской школы искусств Бавлинского района Вера Матвеева. Звания заслуженного учителя РТ удостоена директор Никольской средней общеобразовательной школы Лаишевского района Вероника Толокнова. Благодарностью Раиса Республики Татарстан отмечен руководитель отдела культуры телекомпании «Эфир» Дмитрий Пивоваров.

Завершилось собрание на Зеленой поляне большим хороводом всех приехавших на праздник коллективов, народными играми, песнями и частушками.