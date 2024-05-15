Мухаметшин открыл Международный форум торгово-промышленных палат

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поприветствовал участников Международного форума торгово-промышленных палат, который проходит в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Звеном, связующим органы государственной власти с нашими руководителями хозяйствующих субъектов, как раз является Торгово-промышленная палата РТ. Мы всегда поддерживаем их инициативы, работаем вместе», — заметил Мухаметшин.

Он рассказал гостям, что Татарстан — значительная республика по промышленному, развитию и упомянул заслуги таких предприятий, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Он отметил, что после введения санкций многие производства столкнулись с нехваткой комплектующих из западных, в том числе европейских, стран, но сейчас Татарстан, по его словам, уже справился с этим вызовом. Теперь перед республикой стоит задача найти новые рынки сбыта и выйти на них.

Мухаметшин также напомнил, что Международный форум торгово-промышленных палат — это часть Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Сегодня более 18 тыс. гостей и участников находятся в Казани из более чем 80 стран мира. Для нас это крайне важно в условиях нахождения новых друзей, рынков сбыта нашей продукции на взаимовыгодных условиях. Этот форум как раз и служит этой большой и важной задаче», — подчеркнул Председатель Госсовета Татарстана.

KazanForum второй раз проходит в федеральном статусе, что дает возможность «встретиться глаза в глаза с представителями многих государств, с которыми мы налаживаем, а со многими — усиливаем наши торгово-экономические, культурные и духовные связи и отношения», добавил Мухаметшин.

Татарстан заинтересован в укреплении связей именно с дружественными странами исламского мира, выразил уверенность спикер. «С Францией уже плохо, с Америкой никуда не годится, с Германией то же самое», — заявил Мухаметшин.

Обращаясь к участникам Международного форума ТПП, он сказал, что тем для дискуссий в нынешних непростых условиях наверняка немало. «Вы находитесь в европейской части нашей страны, в Татарстане. И мы с гордостью говорим, что нам удалось преодолеть санкционное давление, которое на нас очень жестко оказывают», — заключил Фарид Мухаметшин.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.