Мухаметшин открыл декаду приема граждан, приуроченную к 24-летию «Единой России»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана и секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в региональной общественной приемной. Тем самым он открыл декаду приема граждан, приуроченную к наступившему сегодня 24-летию «ЕР», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Житель села Большие Яки Зеленодольского района РТ Растам Валиев предложил Фариду Мухаметшину организовать церемонию открытия мемориальной доски в честь сельчан, погибших на специальной военной операции и удостоенных посмертно ордена Мужества. Среди них был и сын Растама Валиева. В школе, где учились молодые люди, в память о них открыта «парта героя». Также установлена мемориальная доска на фасаде здания районного клуба.

Председатель Госсовета выразил признательность просителю за сохранение памяти героев, заверив, что возьмет под личный контроль вопрос торжественного открытия мемориальной доски.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Такие мероприятия необходимо проводить <…>, чтобы школьники помнили о подвигах своих одноклассников и земляков, ведь это не только вопросы патриотического воспитания, прежде всего – это сохранение памяти о героях», – подчеркнул Мухаметшин.

Сегодня же к Председателю Госсовета РТ обратился Леонид Сальников, которого интересовал вопрос вступления в ряды «Единой России». После беседы просителя с главой парламента сотрудники партии провели для него разъяснительную работу и оказали необходимое содействие.