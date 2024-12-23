Мухаметшин отчитается о работе парламента в 2024 году на заседании Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин сегодня подведет итоги работы депутатов за этот год на шестом заседании парламента республики VII созыва. Всего в повестку сессии включено 24 вопроса, в том числе семь республиканских законопроектов, которые будут рассмотрены в первом чтении.

Депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о регулировании вопросов налогообложения при реализации региональных инвестпроектов; об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения; о регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными, а также в Земельный кодекс РТ.

Кроме того, парламентарии заслушают отчет Казанского национального исследовательского технологического университета о программе «Приоритет-2030» и доклад о состоянии здоровья граждан в республике.

В повестку также внесен вопрос об изменении состава Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Это связано с прошедшими 1 декабря в Чистопольском избирательном округе выборами депутата Госсовета РТ VII созыва. В парламент избран гендиректор компании «Чистополье» Наиль Залаков, который выразил желание работать в этом комитете.

Во время «правительственного часа» депутатам будет представлена информация о работе, проводимой в республике в сфере миграционной политики.