Мухаметшин: От того, как мы сейчас работаем с нашей молодежью, зависит будущее Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В руках молодежи будущее Татарстана, поэтому особенно важно уделять особое внимание работе с молодыми людьми. С таким заявлением на итоговой коллегии Минмолодежи РТ выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Для нас, сегодняшнего руководства республики, работа Минмолодежи представляет не просто интерес. Мы понимаем, что за молодежью — будущее Татарстана. Оно зависит от того, кого мы воспитаем, как будем работать с молодыми людьми уже сегодня. Я с уверенностью смотрю на эти перспективы. Много подтверждений тому, что наша молодежь не только образована, но и патриотически воспитана к своей родной республике», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в этом году в Татарстане был принят закон о патриотизме. Мухаметшин призвал лидеров молодежных организаций воздействовать на окружающих, не допускать влияния на молодых людей провокаций из недружественных России стран.

Об итогах работы Минмолодежи Татарстана отчитался глава ведомства Ринат Садыков. Одним из пунктов его доклада стала как раз разработка новой стратегии молодежной политики республики до 2030 года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первостепенной задачей мы видим разработку фундаментальной Стратегии молодежной политики на ближайшие 5 лет. А для ее эффективной реализации считаем принципиально важным сформировать межведомственный план конкретных действий до 2030 года, отвечающий современным вызовам, национальным интересам страны и приоритетным задачам республики», — сообщил министр.

Главной целью стратегии должны стать повышения качества жизни молодёжи: занятости, материального благополучие, здоровье, образование, культуры и безопасности. По словам Садыкова, для этого необходима реальная включенность всех министров, глав городов и районов, ректоров вузов, руководителей ссузов, предприятий и лидеров общественных движений.

«Долгосрочная стратегия молодежной политики может стать результативной при условии ее открытого, прозрачного формирования в прямом контакте с разной молодежью. Поэтому в 2024 году приоритетной задачей для нас станут масштабные исследования социального самочувствия молодежи. В эту работу будут включены все города и районы, а итоги исследований лягут в основу будущей стратегии», — заключил Ринат Садыков.