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Экономика 11 февраля 2025 13:14

Мухаметшин осмотрел выставку достижений Тукаевского района

Выставку достижений Тукаевского района Татарстана осмотрел председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Экскурсию по экспозиции ему провели перед началом коллегии района по итогам 2024 года.

Самая зрелищная часть расположилась на улице: КАМАЗы на дизельно-газовом двигателе, маскировочные сети, а также автобусы и грузовики марки LOTOS.

«Если бы я не приехал, то даже не знал бы, что у нас такой автомобильный завод появился. Кроме двигателя, все отечественное, с нуля сделано и пользуется высоким спросом», – заявил Мухаметшин.

Жемчужиной выставки стал бронетранспортер на базе КАМАЗа для новых территорий России. Мухаметшину рассказали, что такие автомобили необходимы для разминирования территорий.

Внутри дома культуры поселка Новый гостей встечал местый вокально-инструментальный ансамбль. В соседнем помещении расположилась вторая часть экспозиции. Здесь председателю Госсовета рассказали о достижениях и потенциале района в различных сферах: от производств до агропромышленного комплекса.

#Фарид Мухаметшин #тукаевский район #Татарстан #выставка
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