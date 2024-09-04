Мухаметшин осмотрел отремонтированную спортшколу в Челнах

Социальные объекты и инфраструктуру Набережных Челнов осмотрел сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин во время рабочего визита в город. Одной из них стала спортивная школа №11, капитально отремонтированная в конце лета этого года.

«Я с большим удовольствием сегодня еще раз окунулся в челнинский град, в эту жизнь. Город убран, чистый, красивый, много отремонтированных домов, парки хорошие. Ну а то, что сегодня отремонтировали специализированный волейбольный спортзал, для нас большое событие», — заявил Мухаметшин.

Он отметил, что и мужская, и женская сборные Татарстана по волейболу в этом году заняли первые места в России. Мухаметшин добавил, что успехи делаются не только в столице республики, но и в городах и районах региона.

«Основы закладываются в городах и районах республики, где обращают внимание на молодежь. 90 команд в Набережных Челнах. 90 команд мальчишек и девчонок, оторванных от безделья, в свободное время занимаются волейболом» — подчеркнул председатель Госсовета РТ.

По его словам, это работа с молодым поколением на сегодняшний и завтрашний день. «Вот так надо работать в этом плане, что отмечают и жители города», — заключил Мухаметшин.

Спортивная школа в Челнах была построена еще в 1983 году и к моменту капитального ремонта находилась в плачевном состоянии. Для ремонта здания рабочим пришлось сносить боковые стены школы, а также реконструировать входную группу, внутренние помещения и закупить новый инвентарь и оборудование.

Капремонт проходил в три этапа, и общая сумма средств, направленных на реконструкцию, составила более 137 млн рублей. Сейчас в обновленном здании могут заниматься волейболом 505 детей.