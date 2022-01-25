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Политика
25 января 2022  18:55
Егор Никитин

Мухаметшин: Онлайн-мероприятия «Единой России» в 2021 году охватили 260 тыс. татарстанцев

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Региональные приемные «Единой России» в Татарстане продемонстрировали эффективную работу в условиях пандемии коронавируса. Онлайн-мероприятия единороссов в прошлом году охватили более 260 тыс. жителей республики. Об этом на XXXIV региональной конференции татарстанской «Единой России» сообщил секретарь республиканского отделения партии Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что диалог с гражданами является одним из ключевых направлений работы партии в республике. Процесс выстроен через сеть из 52-х общественных приемных, включая региональную приемную председателя партии Дмитрия Медведева. 

По словам Мухаметшина, в начале отчетного периода в работе с гражданами преобладали традиционные форматы – личный прием, тематические приемы с привычной повесткой. Однако распространение коронавируса внесло значительные коррективы в эту деятельность. 

«Пандемия простимулировала интерес к сфере здравоохранения, волонтерства. Побудила максимально использовать цифровые платформы. Приемная оперативно перестроила работу: помимо телефонных приемов консультации оказываются через соцсети. В норму вошли прямые эфиры в Instagram, вебинары и конференции в режиме ВКС», - сказал Мухаметшин.

Он добавил, что внедрение новых цифровых форматов позволило нарастить взаимодействие партии с жителями Татарстана. 

«Только в прошлом году было обработано 2 400 телефонных звонков, а онлайн-мероприятиями охвачено свыше 260 тыс. жителей республики», - подчеркнул Фарид Мухаметшин.  

В заключение он отметил, что критерием эффективности своей  работы татарстанские единороссы видят не количество, а качество общения с гражданами. Люди должны получать конкретные ответы на свои вопросы и оперативное решение наболевших проблем. 
 

#Фарид Мухаметшин #«Единая Россия» #общественная приемная единой россии
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