Мухаметшин: Онлайн-мероприятия «Единой России» в 2021 году охватили 260 тыс. татарстанцев

Региональные приемные «Единой России» в Татарстане продемонстрировали эффективную работу в условиях пандемии коронавируса. Онлайн-мероприятия единороссов в прошлом году охватили более 260 тыс. жителей республики. Об этом на XXXIV региональной конференции татарстанской «Единой России» сообщил секретарь республиканского отделения партии Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что диалог с гражданами является одним из ключевых направлений работы партии в республике. Процесс выстроен через сеть из 52-х общественных приемных, включая региональную приемную председателя партии Дмитрия Медведева.

По словам Мухаметшина, в начале отчетного периода в работе с гражданами преобладали традиционные форматы – личный прием, тематические приемы с привычной повесткой. Однако распространение коронавируса внесло значительные коррективы в эту деятельность.

«Пандемия простимулировала интерес к сфере здравоохранения, волонтерства. Побудила максимально использовать цифровые платформы. Приемная оперативно перестроила работу: помимо телефонных приемов консультации оказываются через соцсети. В норму вошли прямые эфиры в Instagram, вебинары и конференции в режиме ВКС», - сказал Мухаметшин.

Он добавил, что внедрение новых цифровых форматов позволило нарастить взаимодействие партии с жителями Татарстана.

«Только в прошлом году было обработано 2 400 телефонных звонков, а онлайн-мероприятиями охвачено свыше 260 тыс. жителей республики», - подчеркнул Фарид Мухаметшин.

В заключение он отметил, что критерием эффективности своей работы татарстанские единороссы видят не количество, а качество общения с гражданами. Люди должны получать конкретные ответы на свои вопросы и оперативное решение наболевших проблем.

