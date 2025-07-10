Мухаметшин оценит работу парламента за полгода на заседании Госсовета РТ 17 июля

Одиннадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится 17 июля. На нем Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента в первом полугодии 2025 года. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума Государственного Совета РТ.

Всего в повестку предстоящей сессии включено 11 вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта – все они подготовлены к первому чтению.

«В работе комитетов находится еще ряд законопроектов. Возможно, при их готовности повестка дня будет дополнена на заседании», – уточнила секретарь парламента Лилия Маврина.

Депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный кодекс РТ, а также в законы о развитии малого и среднего предпринимательства, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об использовании лесов в республике.

Предполагается, что с докладом на заседании выступит министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он расскажет о реализации программ развития образования в Татарстане в 2024 году.

Правительственный час будет посвящен вопросам миграционной политики России. В частности, парламентарии обсудят трудовую деятельность иностранцев на территории Татарстана с учетом изменений в миграционном законодательстве.

Депутаты также рассмотрят один федеральный законопроект и две законодательные инициативы других российских регионов.