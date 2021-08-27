Мухаметшин оценил ход реализации госпрограмм в Азнакаевском районе РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин оценил ход реализации различных государственных программ в Азнакаевском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Несмотря на трудности. Азнакаевский район продолжает созидательно трудиться. Да, в некоторых отраслях есть резервы развития, но мы понимаем, что трудности прошлого года носили объективный характер из-за пандемии коронавируса. В районе активно реализуются федеральные и республиканские, так называемые президентские программы, которые меняют облик наших сел и городов в лучшую сторону», — заметил Председатель Госсовета РТ на встрече с местными жителями.

В частности, речь шла об инициированной Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым программе «Наш двор». Фарид Мухаметшин побывал в отремонтированном по этой программе дворе домов по улицам Алиша, Нефтянников и Ленина, построенных около 60 лет назад. Теперь здесь появились новые тротуары и отреставрированы старые, оборудованы парковочные места для автомобилистов, установлены новые скамейки и урны для сбора мусора, модернизированы контейнерные площадки, восстановлено уличное освещение. Местные жители, преимущественно пенсионеры, высоко оценили произошедшие изменения.

«Главное — сохранить то, что сделано, для себя же такую красоту навели. Теперь нужно все это беречь», — подчеркнул Мухаметшин.

Всего в программу «Наш двор», по словам главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина, вошли 148 дворов муниципалитета. В этом году планируется привести в порядок 21 из них.

Упомянул руководитель района и другие реализуемые здесь проекты. Продолжается реконструкция пешеходной улицы Сююмбике и набережной реки Черная. Завершается строительство храма, его открытие запланировано на 30 сентября. Примерно 50 млн рублей выделено на возведение здания ЗАГС. В скором времени планируется сдать волейбольный центр — Шайдуллин поблагодарил Мухаметшина, президента Федерации волейбола РТ, за поддержку в этом вопросе. Сказал он и о том, что большую поддержку району оказывают нефтяники.

Во время сегодняшней поездки Фарид Мухаметшин также посетил детский сад «Сандугач», который второй год становится обладателем федерального гранта. На полученные средства создан консультативный центр для родителей и детей до трех лет. Кроме того, детсад стал пилотной площадкой по апробации программы «Первые шаги» для детей до трех лет. Обучение и воспитание здесь ведутся как на русском, так и на татарском языках.