Мухаметшин оценил деятельность Федерации волейбола Татарстана

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Сегодня в «Центре волейбола» прошла рабочая встреча президиума РОО «Федерации волейбола Республики Татарстан» с участием главы организации – Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

В ходе заседания Президент федерации волейбола РТ озвучил ряд вопросов, требующих усиления, в частности выказал обеспокоенность ростом популярности волейбола и невысоким уровнем вовлеченности населения в республике, несмотря на доступность данного вида спорта.

«Задача текущего заседания активизировать деятельность Федерации волейбола и вывести этот вид спорта на новый уровень, сделать самым доступным и популярным среди школ, трудовых коллективов города и районов республики. Это возможно сделать и в ближайшее время будем работать над решение этой задачи», - сказал Мухаметшин корреспонденту «Татар-информа».

Также Мухаметшин отметил, что несмотря на имеющиеся достижения в сфере волейбола в Татарстане за последнее время, стоит все же критично относиться к своей работе.

Во время встречи также были озвучены итоги работы федерации за 2025 год, а также затронуты вопросы развития детско-юношеского волейбола, в том числе в Альметьвском и Зеленодольском районах.