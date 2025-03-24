Мухаметшин обсудил вопросы расширения сотрудничества с главой Пензенской области

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня обсудил с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко вопросы расширения сотрудничества двух регионов, включая и развитие межпарламентских связей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Для меня всегда большая радость приезжать в Казань, в город, который с каждым разом становится все краше и меняется в лучшую сторону», – заметил Олег Мельниченко в ходе беседы, состоявшейся в здании Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Губернатор выразил признательность руководству Татарстана и Казанскому федеральному университету за активное сотрудничество в передаче документов, связанных с историей Пензенской области. Он передал Фариду Мухаметшину серию книг о прошлом Пензенского края.

«В Казанском федеральном университете хранятся исторические документы о нашей области. Как мы знаем, Пензенское воеводство входило в состав Казанской губернии (Пенза входила в состав Казанской губернии с 1708 по 1780 год, будучи сначала центром Пензенского уезда, а затем Пензенской провинции – прим. Т-и), и здесь сохранилось достаточно большое количество документов об истории Пензы, а именно – с момента ее становления. Казанский университет пошел нам навстречу, снял копии с исторических документов и передал нам», – рассказал Олег Мельниченко.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Я очень признателен вам за это, потому что мы обрели целый ряд важнейших документов по истории нашего города, которые хранились у вас в Казани», – подчеркнул он.

Олег Мельниченко находится в Казани с рабочей поездкой. Завтра глава Пензенской области собирается принять участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященном реализации государственной миграционной политики. Заседание состоится в Казанской ратуше под руководством полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.