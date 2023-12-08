Мухаметшин обсудил вопросы медпомощи в сельской местности на заседании законодателей ПФО

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в юбилейном заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов Приволжского федерального округа в Чебоксарах. В центре внимания участников оказались вопросы доступности оказания медицинской помощи в сельской местности и планам на 2024 год, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Перед мероприятием участники осмотрели несколько объектов здравоохранения в Чувашской Республике, в том числе построенные в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Законодатели оказались едины во мнении, что вопросы сохранения здоровья граждан должны решаться системно. Это, а также улучшение качества и доступности медицинской помощи входит в число важнейших социально значимых задач органов власти, подчеркнул полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как отметил Фарид Мухаметшин, в Татарстане уделяется большое внимание обеспечению доступности медицинской помощи на селе. Республика отмечена как один из лидеров округа по реализации успешных практик в этом направлении. К примеру, в РТ развернута широкая сеть ФАП, организована работа мобильных поликлиник и медицинских комплексов, реализуются программы социальной поддержки медиков, работающих в сельской местности.

Глава татарстанского парламента также призвал повысить эффективность программ санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи. К примеру, в удаленные районы без специально оборудованных вертолетных площадок сложно оперативно доставить квалифицированных медиков либо, наоборот, доставить пациента в республиканскую клинику.

«В Татарстане мы такой работой занимаемся. Думаю, это актуально и для других регионов округа», — заметил он.

Предложение Мухаметшина было включено в проект решения Ассоциации.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы инициативного бюджетирования, которое позволяет жителям непосредственно влиять на решение вопросов местного значения. К примеру, в Татарстане для этого применяют программу самообложения, когда на каждый рубль, собранный татарстанцами, выделяются дополнительные средства из бюджета РТ. Так, за 9 лет — с 2014 по 2023 год — на эти цели выделено свыше 9 млрд рублей.

На решение каких проблем потратить выделенные средства — решают сами жители. Это может быть ремонт дороги, водоснабжения, благоустройство и другие цели.

«Реализация программ инициативного бюджетирования и самообложения граждан, в дополнение к действующим национальным проектам, федеральным и республиканским госпрограммам, играет исключительно важную роль в решении вопросов местного значения», — сказал Мухаметшин.

Он отметил, что жители всегда относятся к этой программе и объектам, обновленным по ней, с большим вниманием. «Тот, кто вложил свои средства в благоустройство объектов, совсем по-другому к ним относится», — подчеркнул Председатель Госсовета Татарстана.

В работе заседания приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главы парламентов из 14 субъектов ПФО.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.