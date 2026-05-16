16 мая 2026 16:38

Мухаметшин обсудил совершенствование межнациональных отношений с Абдулатиповым

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с общественным и политическим деятелем, почетным председателем Ассамблеи народов России, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ Рамазаном Абдулатиповым. Об этом татарстанский политик рассказал в своем канале.

Собеседники, по словам Мухаметшина, обсудили ключевые направления государственной национальной политики России, вопросы укрепления общероссийского гражданского единства и совершенствования межнациональных отношений.

Рамазан Абдулатипов был главой Дагестана с 2013 по 2017 год. Позднее работал постпредом России при Организации исламского сотрудничества с 2018 по 2023 год. Доктор философских наук, профессор, действительный член РАЕН, специалист в области культурологии, истории и межнациональных отношений.

