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Мухаметшин обсудил с Васильевым тему сохранения культуры народов Татарстана
Председатель Госсовета РТ и Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме ФС РФ, председателем Ассамблеи народов России Владимиром Васильевым. На встрече политики поговорили о реализации национальной и миграционной политики, деятельности Ассамблеи народов Татарстана по сохранению и развитию культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в республике.
Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Мухаметшин рассказал о работе Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, Межнациональной воскресной школы, в 25 отделениях которой изучаются родные языки.
«Мы нашли хороший инструмент гармонизации межнационального общения, сохранения и развития традиционных народных ценностей», - подчеркнул глава парламента.
Васильев, в свою очередь, дал высокую оценку деятельности Ассамблеи народов Татарстана. Он навал Татарстан ярким примером того, как можно эффективно работать в многонациональной республике, где проживают представители 175 национальностей.
«Вы делаете очень большую работу», - отметил Васильев.
Напомним, Васильев прибыл в Казань с рабочим визитом. Во второй половине дня парламентарий посетит Национальную библиотеку РТ и Культурный центр имени А. С. Пушкина, где ознакомится с работой этого важнейшего ресурсного центра в сфере развития русской культуры, русского языка и литературы, Дом дружбы народов Татарстана и Многонациональную воскресную школу.
Также планируется, что гость встретится с Госсоветником республики Минтимером Шаймиевым и Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
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